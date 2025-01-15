Hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir sınavdan geçen Kahramanmaraşlılar, bu felaketin ardından dayanışma ve komşuluk ilişkilerinde önemli adımlar attı.

Aksu Haber olarak, vatandaşlara bu süreçte yaşanan değişimleri ve depremin öğrettiklerini sorduk. Kent sakinleri, felaketin dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Vatandaşlar, zor günlerde birbirlerine destek olmanın hayat kurtarıcı etkisini vurgularken, aynı zamanda afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmanın gerekliliğini dile getirdi. Deprem sonrası komşuluk ilişkilerinin yeniden canlandığını belirten birçok kişi, kriz anlarında güçlü bir toplumsal dayanışmanın en büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraşlılar, felaketin ardından sadece fiziki yaralarını değil, aynı zamanda toplumsal bağlarını da güçlendirmeye odaklanıyor. Bu süreç, şehirde umut ve birliktelik adına önemli bir ders niteliği taşıyor.