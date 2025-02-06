İSTANBUL (AA) - OKTAY ÖZDEMİR - KEREM ALP EREN KAYA - Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi Direktörü Ceyhun Eren, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depreme karşı eğitim ve test taleplerinde önemli artış yaşandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi bir kez daha gündeme gelirken, depreme karşı hazırlıklarla ilgili eğitim talepleri artıyor.

Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tatbikatlarla, olası felaketlere karşı alınması gereken önlemler uygulamalı olarak gösteriliyor. Uzmanların rehberliğinde gerçekleştirilen simülasyonlar, bireysel ve kurumsal düzeyde afet bilincini artırmayı hedefliyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ceyhun Eren, Allianz Teknik Deprem & Yangın Test ve Eğitim Merkezini 2019'da kurduklarını aktararak, amaçlarının toplumsal risk farkındalığını arttırmaya katkıda bulunmak olduğunu bildirdi.

Merkezi, akredite deprem laboratuvarı olarak hayata geçirdiklerini dile getiren Eren, "Özellikle toplumumuzun risk farklarını arttırmaya katkıda bulunmak ve deprem testlerine, yangına tepki testlerine ülkemizin, özellikle sanayicilerimize ihtiyacı olan bu testlere hizmet vermek amacıyla kurulduk." ifadelerini kullandı.

Eren, 6 Şubat depremlerinin oldukça büyük bir etki yarattığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çok fazla bölge, şehir etkilendi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra afet farkındalığında önemli artışlar olduğunu düşünüyoruz. Bu artışı, özellikle merkezimize gelen uygulamalı eğitim taleplerinden ve binalarımızın deprem performans analizi yapılmasına yönelik taleplerden anlıyoruz. Özellikle merkezimize gelen eğitim ve test taleplerinde önemli ölçüde artış oldu. Bunun da ileriye dönük önlem alınması adına oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum."

Kahramanmaraş depremlerinden sonra ne gibi dersler çıkarabileceğine yönelik sahada uzun zaman geçirdiklerini söyleyen Eren, konuyla ilgili saha analizleri yaptıklarını da belirtti.

Eren, çalışmaları toplumla paylaşmak üzere rapor hazırladıklarının bilgisini paylaşarak, "Zemin yapısının uyumluluğu, zemin yapısının önemi, özellikle binalarımızdaki kusurların neler olduğu, bunların nasıl giderilebileceği, ve sanayi yapılarımızın üzerinde yapısal olmayan risklerin neler olduğu ve bunları nasıl önlenebileceğimize yönelik çalışmalarda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiden yararlanmanın, deprem güvenliğini sağlamak adına oldukça önemli olduğunun altını çizen Ceyhun Eren, "Biz de Allianz Teknik olarak depremlerden sonra binalarımızın olası hasar durumunu incelemek ve kullanılıp kullanılmayacaklarına karar verebilmek adına yapı sağlığı izleme sistemi kurulması noktasında hem ilmi ölçerlerin testlerini yapma hizmeti veriyoruz. Hem de bu sistemlerin binalara nasıl kurulacağına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Özellikle bu konuyla hem binaların deprem güvenliğini önceden inceleyebiliyoruz hem de daha doğru risk analizleriyle olası depremden sonra binalarımızın hasar durumlarını önceden tespit edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Eren, toplumun deprem farkındalığını arttırmanın yolunun, özellikle çocukluk döneminde alınması gereken eğitimler ve katılması gereken tatbikatlardan geçtiğine dikkati çekerek, Allianz Teknik olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile proje yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, 3 yıl içerisinde 135 bin çocuğa ulaşıp deprem farkındalık eğitimleri vermeyi planladıklarını bildiren Eren, etkinliklerin bir bölümünde de uygulamalı eğitimlerin olacağını anlattı.

- "Mekanik ekipmanların testlerine yoğun talep var"

Allianz Teknik Grup Başkanı Erkan Özdağ da 6 Şubat depremlerinden sonra yönetmeliklerde değişiklikler olduğunu hatırlatarak, bunları sahada net bir şekilde gördüklerini anlattı.

Deprem dirençli şehirler oluştururken, sadece yapısal elemanların depreme karşı davranışı hakkında bilgi sahibi olmanın yetmeyeceği yorumunda bulunan Özdağ, aynı zamanda mekanik ekipman, jeneratör, trafoların da deprem karşısındaki durumuyla ilgili bilgi sahibi olmanın önemli olduğunun altını çizdi.

Özdağ, Allianz Teknik'e, özellikle mekanik ekipmanların testleri konusunda yoğun talep olduğuna değinerek, "Depremden sonra en fazla dikkat etmemiz gerektiği noktanın sadece yapı elemanlarındaki deprem davranışları değil, aynı zamanda elektrik ekipmanlarında, ulaşımda ve iletişimde de deprem karşısında dikkat etmemiz gereken çok farklı konuların olduğunu görmeye başladık." diye konuştu.

Allianz Teknik Yangın Laboratuvar Yöneticisi İsmail Özdemir ise uzmanlık alanının yangınlar olduğunun altını çizerek, deprem ve yangın her ne kadar birbirinden farklı afetler olsa da bu iki afette iç içe geçen risklerin bulunduğunu vurguladı.

Deprem sonrası yangınların önüne geçebilmek için binalarda alınması gereken önlemleri vurgulamaya çalıştıklarını söyleyen Özdemir, "Örneğin olası bir deprem sonrası binayı terk etmeden önce özellikle açık olan ocak, fırın gibi ısıtıcıların kapatılması, eğer bina içerisinde portatif ısıtıcılar varsa kesinlikle bunların kapatılması, daha sonra doğal gaz hatlarının kontrolü açıksa bunların kapatılması gibi önlemler aslında deprem sonrası yangınların önüne geçebilmek için çok önemlidir ve binayı terk etmeden önce kesinlikle bunların yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, deprem öncesi alınması gereken birtakım önlemlerin de mevcut olduğuna belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunları da vurgulayacak olursak, deprem sırasında yangın güvenlik sistemlerinin, yangın korunum sistemlerinin çalışabilmesine devam edebilmesi için birtakım almamız gereken özel sabitleme ekipmanları var. Özellikle 'spray' sistemleri, yağmurlama dediğimiz sistemlerde özel deprem desteklerinin kullanılması yine deprem anında da bunların çalışabilirliğinin garanti altında olması için çok önemli. Bu yüzden de özellikle desteklemelere ve sabitlemelere çok dikkat edilmesi gerekir."