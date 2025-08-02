İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce çıkan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan, dikilen 6 milyon 650 bin fidanla yeşerdi.

Kentte 18 Ağustos 2019'da Karabağlar'da başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangın, 4 bin hektar ormana zarar vererek bölgeye adeta kara bir leke bıraktı.

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen en büyük yangıları arasında gösterilen bu afette kül olan ve zarar gören toplam 6 bin 627 hektarı yeşillendirmek için çalışma başlattı.

Yanan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılmasının ardından orman mühendisleri bölge için proje hazırlayarak sürüm ve teraslama işlemlerini gerçekleştirdi.

Bölgedeki 1792 hektarlık alana doğal gençleştirme çalışması uygulanarak 18 ton tohum serpildi. Bu çalışmaya dahil olarak 4 bin 835 hektar alanda, 6 milyon 650 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Çalışmaların ardından çoğunluğu kızılçam olmak üzere ladin, lavanta, zakkum, erguvan ve selvi türündeki fidanlar, geçen zamanın ardından canlanmaya başladı.

Yaklaşık 6 yıl boyunca çapalama ve ot alma işlemlerinin yapılmasıyla fidanlar yer yer 2 metreye kadar ulaştı.