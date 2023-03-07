Saadet Partisi ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması”nda genel başkan temel Karamollaoğlu Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, aday olarak açıklandıktan sonra Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 6 genel başkan tarafından imzalanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" başlığını taşıyan 12 maddelik metin paylaşıldı.

Söz konusu metinde, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için özel bir madde eklendi.

İmamoğlu ve yavaş cumhurbaşkanın uygun gördüğünü bir tarihte cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak