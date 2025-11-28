Komitenin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

650X344 Copcu Baligi Ozellikleri Bakimi Ve Turleri Cop Baligi Nasil Beslenir Ne Kadar Yasar K1 1647342850457

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillenen 7 balık türünün özellikleri de kararda yer aldı.