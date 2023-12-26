Aşiret mensubu bir ailenin oğullarına yaptığı sünnet düğününe ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. Karslıları İstanbul'da buluşturan düğünde masalar altın ve paralarla dolup taşarken, 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL takıldı.

SÜNNET DÜĞÜNÜNE 6 BİN DAVETLİ KATILDI

Deste deste paraların valizlere sığmadığı sünnet düğününde paraları saymak için 6 ayrı masada 6 ayrı ekip kuruldu. 6 bin davetlinin katıldığı sünnet düğününde küçük çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takılırken, çeyrek ve yarım altınlar havada uçuştu, 7 yaşındaki çocuğa otomobil hediye edenler bile oldu.

12 MİLYON 550 BİN LİRALIK TAKI REKORU

Show Haber'in servis ettiği habere göre Kars'taki bir aşirete mensup ailenin oğulları için düzenlediği sünnet düğününe halaylar, türküler ve şarkılar damga vururken, takılan milyonlarca lira ile bir rekora da imza atılmış oldu.