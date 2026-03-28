ENDONEZYA’DAN SOSYAL MEDYAYA SIKI DENETİM

Güneydoğu Asya’da bir ilk olarak Endonezya, 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya platformlarında hesap açmasını yasaklayan düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Cakarta yönetimi, bu adımla çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde korunmasını hedefliyor.

DİJİTAL ŞİRKETLERE NET TALİMAT

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, ülkede faaliyet gösteren tüm dijital platformlara açık uyarıda bulundu. Platformların ürün ve hizmetlerini mevcut yasal düzenlemelere uygun hale getirmesi zorunlu tutulurken, kurallara uymayanlara taviz verilmeyeceği vurgulandı.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Yetkililer, uygulamanın kolay olmadığını kabul ederken, çocukların dijital risklerden korunması için bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bakan Hafid, “Bu zor bir süreç ama çocuklarımız için gerekli” mesajını verdi.

MİLYONLARCA GENÇ ETKİLENECEK

Kademeli olarak uygulanacak düzenleme kapsamında YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X ve Roblox gibi platformlarda 16 yaş altı kullanıcılar için erişim kısıtlamaları getirilecek. Kararın yaklaşık 70 milyon genci etkilemesi bekleniyor.

KÜRESEL TREND BAŞLADI

Endonezya’nın bu adımı, daha önce benzer bir yasayı yürürlüğe koyan Avustralya’nın ardından geldi. Uzmanlara göre, çocukların dijital güvenliği konusunda benzer düzenlemelerin farklı ülkelerde de yaygınlaşması bekleniyor.