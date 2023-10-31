Araç ticaretinde, bakanlık tarafından alınan kararlar etkisini gösterdi.

Al-Satçıların piyasadan çekilmesiyle birlikte, otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı.

Araç sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alan hacizli araç satışları için tarih verildi.

İhale yoluyla satılacak olan araçlar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulunmuştu. Hacizli araçların satılacağını duyurarak 1 Kasım 2023 tarihini işaret etti.

Uzun yıllar boyunca, yediemin otoparkında bulunan hacizli araçlar satışa çıkartılacak.

Araç piyasasını etkilemesi beklenen 700 bin aracın piyasada yer alacağını ve ikinci el otomobillerde düşüş yaşanacağı paylaşıldı.

İhale yöntemiyle satılacak araçların piyasa fiyatının altından satışa sunulacak.



