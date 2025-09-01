Kahramanmaraş’ta Emniyetten Suç ve Suçlulara Darbe: 79 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 46’sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler arasında 27,87 gram metamfetamin, 29,77 gram bonzai, 1,47 gram esrar, 3034 adet sentetik ecza ve 7 adet sentetik hap (Ecstasy/Captagon) bulunuyor. Ayrıca, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik ekipleri de bu süreçte önemli denetimler gerçekleştirdi. Yüksek sesle müzik dinleyen 123 araç sürücüsüne, abartı egzoz kullanan 70 araca ve sürücü belgesiz araç kullanan 447 kişiye para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

