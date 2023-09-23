7 yaşında berberliğe başlayan ve kente gelen valileri, emniyet müdürlerini, paşaları tıraş eden Alaattin Kolsuz 72 yaşına gelmesine rağmen her gün dükkanını sabahın erken saatlerinde açarak mesleğine devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesinde bulunan dükkanını her sabah aynı saatte açan ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini devam ettirmeye çalışan Kolsuz, 7 yaşında başladığı mesleğini hala severek yapıyor.

Yarım asırdan fazla bir süredir berberlik yapan Kolsuz, herhangi bir şikayetinin olamadığını ve işini severek yaptığını dile getirdi.