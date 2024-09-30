Festival kapsamında düzenlenen “En İyi Ceviz Yarışması” ve folklor gösterileri büyük ilgi gördü. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de festivale katılarak, ceviz işleme tesislerini gezdi ve esnaflarla bir araya geldi.

Çağlayancerit Belediyesi'nin düzenlediği festivalde, ilçede yetiştirilen cevizler ve yöresel lezzetler sergilendi. Festival’de katılımcılara üzümlerden yapılan şıra, pekmez ve cevizden oluşan çeşitli ürünler ikram edildi. Yoğun ilgi gören festival, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle gerçekleşen festivalde Kent protokolü de yerini aldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu