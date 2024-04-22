İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bozdoğan-28" operasyonlarında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

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Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay’da “Bozdoğan-28” Operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda başta 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.  

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)