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Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Abdulsamet Çelik, Amer Onay, Ensari Ersoy, Muhammed Korkmaz, Murat Demir, Sevda Vural, Sinan Öksüz, Tarkan Niğdelioğlu'nun Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ankara Milletvekili Adayı İleri: Muhalefetin fantezik yalan üretme kabiliyeti var

Ankara Milletvekili Adayı İleri: Muhalefetin fantezik yalan üretme kabiliyeti var

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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