Gazze’de kadın olmak acının ve imkansızlıkların içinde güçlü kalabilmek adına yaşanan dramı içeriyor.

Bu kapsamda İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan en çok etkilenen çocuklar için Refah'taki bir atölyede terzi kadınlar bebek bezi dikerek bombaların altında dayanışmalarına devam ediyor.

Öte yandan TRT Arabi kanalının Gazze Şeridi’ndeki saha muhabiri 4 çocuk annesi Ruba Alajrami İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında bir yandan çocuklarının güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan bölgedeki gelişmeleri dünyaya aktarmaya devam ediyor.