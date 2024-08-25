Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor.

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız bir daha geri dönmedi.

Ailenin kayıp ihbarıyla birlikte arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, mahalledeki evler ve köye giriş-çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9 bin 300 araç kontrol edildi.

Bögedeki sulama kanalının su seviyesi düşürüldü. Mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı.

Küçük kızın son görüntülerinde, 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüldü. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.