Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Darıcı idaresindeki 46 HK 719 plakalı otomobil, Elbistan’a bağlı Güblüce Mahallesi Belan mevkiinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Ahmet Darıcı ile birlikte araçta bulunan eşi Döne Darıcı (82) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Ancak durumu ağır olan Döne Darıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, savcılık tarafından yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.