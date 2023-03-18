Burada Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Tarafından Karşılanan Heyet Yetkililerden Bilgiler Alarak Yapılabilecekler Konusunda Fikir Alışverişinde Bulundu.

Düzenlenen İstişare Toplantısı Sonunda bir Açıklama Yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz “Bu Şehri Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Var Gücümüzle Her Alanda Çalışmaya Devam Edeceğiz” Dedi.

9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Asuman Altay Da Bu Zorlu Sürecin Hep Birlikte El Ele Verilerek Atlatılabileceğini İfade Etti.