İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 14'ünün tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Yakalanan 7 şüphelinin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti, yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonların devam edeceğini vurguladı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)