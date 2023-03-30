Şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması için de yoğun gayret gösteriyor.

Şehirde 95 araç 751 personelle yürütülen çalışmalarla toplamda 982 nokta çöp ve atıklardan temizleniyor.

Geçici barınma merkezleri ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları da kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, olası salgın hastalıkların önüne geçerek halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması noktasında şehir genelinde temizlik, ilaçlama ve

dezenfeksiyon uygulamalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.