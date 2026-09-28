UEFA Uluslar Ligi maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımınız ile Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İtalya A Ligi 1. Grup ikinci hafta müsabakasında karşı karşıya geldi.
İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan İtalya oldu.
Ay-yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN İTALYA
Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9. dakikada Alessandro Bastoni ile 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, mücadelenin 22. dakikasında Davide Frattesi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Maçın 27. dakikasında ise İtalya, Michael Kayode ile 3. golü buldu.
İlk yarı, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken A Milli Takımımız, 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 2'ye indirdi.
Bu golden 3 dakika sonra ise İtalya, Francesco Pio Esposito'nun bulduğu golle yeniden farkı 3'e yükseltti.
Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterirken Barış Alper Yılmaz ile İtalya karşısında bulduğumuz 2. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, uzak direğe çarpan top ağlara gitti.
Ancak pozisyonun ardından, vuruş esnasında kale sahasında bulunan Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Mücadelenin 59. dakikasında ise millilerimiz ceza sahası içinde elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi fakat hakem Michael Oliver maçı devam ettirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İtalya oldu.