Galatasaray'da forma şansı konusunda istediği süreyi bulmakta zorlandığı öne sürülen İlkay Gündoğan'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 35 yaşındaki deneyimli orta saha, kariyerinin son bölümünde daha fazla forma giyebileceği bir takımda mücadele etmek istiyor.

OCAK AYINDA AYRILIK İHTİMALİ

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü. Tecrübeli futbolcunun özellikle düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

Haberde, Suudi Arabistan kulüplerinin İlkay Gündoğan'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Deneyimli oyuncunun geleceğinin, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak transfer seçeneklerine göre şekillenmesi bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN İLKAY AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ın takımdaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Özbek, İlkay'ın önemli bir futbolcu olduğunu belirtirken, oyuncunun takımda oynayıp oynamaması konusundaki kararın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu ve teknik heyetin tercihine saygı duyulması gerektiğini ifade etmişti.

AİLESİYLE İLGİLİ İDDİA

Öte yandan gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı iddiaya göre, İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve oğlu Kais, İstanbul'da bulundukları sırada bir AVM'de bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

İddiaya göre olayın ardından Kais'in ağladığı, Sara Gündoğan'ın ise yaşanan durum nedeniyle Galatasaray yetkilileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili gelişmelerin ocak ayındaki ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.