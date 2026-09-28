UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci maçında İtalya karşısına çıkıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde Ay-yıldızlı ekibimizin resmi maç kadrosu açıklandı.

7 İsim İtalya Kadrosunda Yer Almadı

Fransa ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ile Ümit Milli Takım'dan dönen İlhan Fakılı maç kadrosunda yer almadı.

Bu iki ismin yanı sıra teknik heyet kararıyla İtalya karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler şunlar:

Emirhan Topçu,

Adil Demirbağ,

Bartuğ Elmaz,

Melih Kabasakal

Aral Şimşir

Orkun Kökçü, Samet Akaydın ve Muhammed Şengezer Kadroda

Fransa mücadelesinin kadrosunda yer almayan üç isim ise İtalya maçıyla birlikte kadroya geri döndü. Formda orta saha Orkun Kökçü, savunma oyuncusu Samet Akaydın ve kaleci Muhammed Şengezer, teknik heyetin şans vermesi halinde İtalya karşısında sahada olabilecek.

Millilerin Yoğun Deplasman Trafiği

Gruptaki mücadelelerine devam eden Bizim Çocuklar, İtalya karşılaşmasının ardından zorlu bir viraja girecek. A Milli Takım, 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldikten sonra, 5 Ekim'de dış sahada rövanş mücadelesi için yeniden İtalya konuğu olacak.