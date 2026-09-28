UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ikinci sınavında dünya futbolunun ekol ülkesi İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu nefes kesen mücadelede Bizim Çocuklar, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Kahramanmaraş İstiklalspor - 52 Orduspor FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Kahramanmaraş İstiklalspor - 52 Orduspor FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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Kalede Zorunlu Değişim: İpler Altay Bayındır'da

İlk karşılaşmada yaşanan talihsiz kırmızı kart cezasının ardından gözler kaleci tercihine çevrildi. Cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi Altay Bayındır koruyacak. Kritik mücadelede kalesini gole kapatmak isteyen millilerde savunma hattının uyumu büyük önem taşıyor.

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Hücumun Lideri Arda Güler Olacak

Kadroda yaşanan eksikler sonrası İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın sahadaki en büyük kozu genç yetenek Arda Güler olacak. Orta alandaki yaratıcılığı ve oyunu yönlendirme becerisiyle öne çıkan Arda, İtalya savunmasını zorlayacak kilit isim olarak planlarda yer alıyor. Montella'nın hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi hızlı isimlerle pozisyon üretmeyi hedeflediği öğrenildi.

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Türkiye - İtalya Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev karşılaşma bu akşam 21.45'te başlayacak. Bursa'da kapalı gişe oynanması beklenen mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Muhtemel 11'ler

  • Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

  • İtalya: Donnarumma, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Kayode, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, Kean, Esposito.

Turkiye Italya Karsisinda Ilk Galibiyetini Bursa Da Almak Istiyor 974460