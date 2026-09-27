Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kipaş İstiklalspor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 79-69 mağlup etti.
Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Kipaş İstiklalspor, mücadeleye etkili başladı. İlk çeyreği 23-13 önde tamamlayan Kahramanmaraş temsilcisi, ikinci periyotta rakibinin farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 41-36 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte savunmadaki etkili oyununu sürdüren Kipaş İstiklalspor, son periyoda 57-44 önde girdi. Karşılaşmanın son bölümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor farkı kapatmaya çalışsa da Kahramanmaraş temsilcisi üstünlüğünü koruyarak parkeden 79-69 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kipaş İstiklalspor, TBL’deki 3. hafta mücadelesini galibiyetle tamamladı.
Çeyrek skorları:
-
- Çeyrek: Balıkesir 13-23 Kipaş İstiklal
-
- Çeyrek: Balıkesir 23-18 Kipaş İstiklal
-
- Çeyrek: Balıkesir 8-16 Kipaş İstiklal
-
- Çeyrek: Balıkesir 25-22 Kipaş İstiklal
Maç sonucu: Balıkesir BŞB 69-79 Kipaş İstiklalspor