2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlanan A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, kaleden forvete toplam 28 oyuncuyu kamp kadrosuna davet etti. Milliler, E Grubu’nda çıkacağı iki önemli maç öncesinde hazırlıklarını sürdürecek.
Kadroda Yer Alan İsimler
Kaleciler:
Uğurcan Çakır, Berke Özer, Mert Günok, Altay Bayındır
Defans:
Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha:
Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet / Hücum Oyuncuları:
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Maç Programı
-
Bulgaristan – Türkiye
📅 11 Ekim
📍 Sofya, Vasil Levski Stadyumu
🕤 TSİ 21.45
-
Türkiye – Gürcistan
📅 14 Ekim
📍 Bursa
🕗 Saat 20.00
Grup Durumu ve Hedef
Türkiye, E Grubu’nda şu ana kadar iki maç oynadı. İlk karşılaşmada Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden milliler, ikinci maçta İspanya’ya 6-0 yenildi.
-
Grup lideri: Direkt Dünya Kupası bileti alacak
-
İkinci sıradaki takım: Play-off turuna kalacak