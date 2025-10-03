2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için hazırlanan A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella, kaleden forvete toplam 28 oyuncuyu kamp kadrosuna davet etti. Milliler, E Grubu’nda çıkacağı iki önemli maç öncesinde hazırlıklarını sürdürecek.

Kadroda Yer Alan İsimler

Kaleciler:
Uğurcan Çakır, Berke Özer, Mert Günok, Altay Bayındır

Defans:
Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha:
Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet / Hücum Oyuncuları:
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Maç Programı

  • Bulgaristan – Türkiye
    📅 11 Ekim
    📍 Sofya, Vasil Levski Stadyumu
    🕤 TSİ 21.45

  • Türkiye – Gürcistan
    📅 14 Ekim
    📍 Bursa
    🕗 Saat 20.00

Grup Durumu ve Hedef

Türkiye, E Grubu’nda şu ana kadar iki maç oynadı. İlk karşılaşmada Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup eden milliler, ikinci maçta İspanya’ya 6-0 yenildi.

  • Grup lideri: Direkt Dünya Kupası bileti alacak

  • İkinci sıradaki takım: Play-off turuna kalacak

