6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü yaklaşırken Kahramanmaraş'ı ziyaret eden Meyer-Landrut'a, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'in yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarından oluşan bir grup eşlik etti.

Meyer-Landrut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve yerel yetkililerle bir araya geldi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'ta ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdi.

Görüşmede, depremler sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı bir sunum yapıldı.

Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tuzcuoğlu, depremin ilk anından itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinden yardımlar geldiğini ifade etti.

Meyer-Landrut da depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, AB üyesi devletlerin Türkiye'yi yalnız bırakmamaya çalıştıklarını anımsattı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Huynen de ziyaretler sayesinde dünyanın bölgeye olan dikkatinin yenilendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Güngör ise şehrin yeniden yapılanmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, hâlihazırda şehirde çadırlarda yaşayan kimsenin kalmadığına dikkati çekti.

Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni (IPA 1) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tesiste işleyişi anlatan bir sunum yapıldı.

Meyer-Landrut daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak geziyi değerlendirdi.

Depremlerden bu yana birçok proje gerçekleştirildiğini söyleyen Meyer-Landrut, ekonomi, eğitim ve sağlık hizmetleri alanında halen gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların olduğunun altını çizdi.