İsrail Cephesinden Çarpıcı İddia

Orta Doğu’da karşılıklı saldırılar sürerken İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronot’a konuşan bir yetkili, ABD’nin İran ile temas kurduğunu ancak bu süreçte İsrail’in bilgilendirilmediğini iddia etti.

Trump’ın Planı 21 Gün İddiası

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile birlikte yürütülen askeri süreci belirli bir takvim dahilinde sonlandırmayı hedeflediği öne sürüldü.

Yetkili, Trump’ın yaklaşık 21 gün içinde saldırıları durdurmayı planladığını iddia etti.

Pakistan Detayı Dikkat Çekti

İddiaya göre, ABD ile İran arasında temasların bu hafta Pakistan’da yapılması bekleniyor.

Aynı yetkili, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile temas halinde olduğunu ileri sürdü.

Trump: “Oldukça İyi ve Verimli Görüşmeler Gerçekleştirdik”

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaptığı açıklamalarda İran ile temas kurduklarını duyurmuştu.

Trump, "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarını belirtmişti.

Ayrıca, İran ile anlaşma ihtimaline de değinerek, "Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırılara 5 Günlük Erteleme Talimatı

Trump, sürecin seyrine bağlı olarak önemli bir karar aldıklarını da açıklamıştı:

"Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim."

İran’dan Net Yalanlama Geldi

İran cephesi ise ABD ile doğrudan müzakere iddialarını reddetti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de taraflar arasında yalnızca dolaylı mesajlaşma olduğunu, ancak resmi bir müzakere sürecinin bulunmadığını açıkladı.

Bölgede Belirsizlik Artıyor

Karşılıklı açıklamalar ve iddialar, Orta Doğu’daki gerilimin diplomasi ile mi yoksa askeri adımlarla mı şekilleneceğine dair soru işaretlerini artırıyor.