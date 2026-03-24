Magazin ve müzik dünyasının tanınan isimlerinden yapımcı Erol Köse, İstanbul Maslak’taki rezidansta yaşamını yitirdi. Binanın önünde hareketsiz halde bulunan Köse için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde Dikkat Çeken Not Bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, Köse’nin evinde el yazısıyla yazılmış bir not bulunduğu öğrenildi.

Notta, sağlık sorunlarına işaret eden ifadelerin yer aldığı ve sorumluluğun kendisine ait olduğunun belirtildiği bildirildi.

İşte O Not!

"ALS hastasıyım. Mecburdum, sorumluluk benim... Kediye iyi bakın."

Yakın Çevresinden Açıklamalar

Olay sırasında evde bulunduğu öğrenilen bir kişinin ifadesine başvuruldu. Köse’nin son dönemde sağlık problemleri yaşadığı ve bir süredir evden çıkmadığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılacak inceleme ve otopsi işlemlerinin ardından olayın tüm yönleriyle netlik kazanması bekleniyor.