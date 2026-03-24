Ramazan Bayramı’nın ara tatille birleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş memleket ve tatil yoluna çıktı. Ancak yoğun trafik ve dikkatsizlik, bayram sevincini gölgeledi.
İçişleri Bakanlığı, tatil süresince yaşanan trafik kazalarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.
2 Bin 753 Kaza, 31 Can Kaybı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 4 günlük bayram tatili boyunca ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi.
Bu kazalarda 31 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı.
Gün Gün Can Kaybı
Bakanlık verilerine göre can kayıplarının günlere dağılımı da dikkat çekti:
- gün: 8 kişi
- gün: 12 kişi
- gün: 4 kişi
- gün: 7 kişi
Ölümlü Kazalarda Düşüş Var
Açıklamada, önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda azalma yaşandığına da dikkat çekildi.
Buna göre:
- Ölümlü kaza sayısı yüzde 39,5 azaldı
- Can kaybı yüzde 29,5 geriledi
- Yaralanmalı kazalar ve yaralı sayısında da düşüş görüldü
Denetimler Devam Edecek
Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
Sürücülere hız, takip mesafesi ve trafik kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyarı yapıldı.