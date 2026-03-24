Ramazan Bayramı’nın ara tatille birleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş memleket ve tatil yoluna çıktı. Ancak yoğun trafik ve dikkatsizlik, bayram sevincini gölgeledi.

İçişleri Bakanlığı, tatil süresince yaşanan trafik kazalarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

2 Bin 753 Kaza, 31 Can Kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, 4 günlük bayram tatili boyunca ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 31 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 861 kişi yaralandı.

Gün Gün Can Kaybı

Bakanlık verilerine göre can kayıplarının günlere dağılımı da dikkat çekti:

gün: 8 kişi

gün: 12 kişi

gün: 4 kişi

gün: 7 kişi



Ölümlü Kazalarda Düşüş Var

Açıklamada, önceki yıllarla kıyaslandığında ölümlü kazalarda azalma yaşandığına da dikkat çekildi.

Buna göre:

Ölümlü kaza sayısı yüzde 39,5 azaldı

Can kaybı yüzde 29,5 geriledi

Yaralanmalı kazalar ve yaralı sayısında da düşüş görüldü

Denetimler Devam Edecek

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Sürücülere hız, takip mesafesi ve trafik kurallarına uyma konusunda bir kez daha uyarı yapıldı.