Avrupa Birliği, çocukların dijital platformlardaki güvenliğini artırmak ve büyük teknoloji şirketlerinin gücünü dengelemek adına devrim niteliğinde bir süreci başlatıyor. Bireysel üye ülkelerin kendi bünyelerinde başlattığı yaş sınırlaması hamleleri, şimdi tüm bloğu kapsayan devasa bir yasal düzenlemeye dönüştürülüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strazburg şehrinde yaptığı açıklamada, çocukların çevrimiçi dünyada korunması için atılacak somut adımları net bir şekilde paylaştı.

13 Yaş Altına Tam Yasak, 15 Yaş Altına "Mini Hesap" Modeli

Yapılan açıklamalara göre Avrupa genelinde çocukların sosyal medya kullanımı radikal kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak. Yeni düzenlemenin temel hatları şu şekilde şekilleniyor:

13 Yaş Altı: Çocuklar için tamamen sosyal medya yasağı getiriliyor.

15 Yaş Altı: Kişisel hesap açılması yasaklanırken, 13 ve 14 yaşındaki gençler için ebeveyn gözetimli "mini hesap" seçeneği sunulacak.

Süre Sınırı: Bu mini hesapların kullanımı günde sadece 1 saat ile sınırlandırılacak ve özellikler kısıtlı olacak.

Artık sosyal medya şirketleri, platformlarının küçükler için tamamen güvenli olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak. Konuyla ilgili kararlılığını vurgulayan Ursula von der Leyen, "Büyük teknoloji şirketlerinin gücünü çok fazla ve geri alınamaz olarak algılayan birçok kişi olduğunun farkındayım. Katılmıyorum. Avrupa'nın harekete geçme gücü var. Kurallara karar verenler büyük teknoloji şirketleri değil, biziz" sözleriyle dikkat çekti.

Avrupa'da Sosyal Medya Yasakları Nasıl Şekillendi?

Avustralya'nın Aralık 2025'te 16 yaş altı için sosyal medyayı yasaklayan öncü ülke olmasının ardından, Avrupa ülkeleri de peş peşe harekete geçmişti. Fransa, geçtiğimiz temmuz ayında 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ilk AB ülkesi olmuş, ancak karar Anayasa Mahkemesi'ne takılmıştı. Fransa'nın yanı sıra İspanya, Danimarka ve İsveç de yaş kısıtlamaları getiren ülkeler arasında yer alıyor.