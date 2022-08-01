Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali’nde sahne alan ABD’li şarkıcı Miles, lavanta vadisinde lavanta hasadı yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile lavanta vadisini gezen Miles, Aşık Mahzuni Şerif’e ait domdom kurşunu şarkısını okudu.

Kendinin de lavanta yağından üretilen kozmetik ürünleri kullandığını belirten Miles, kullandığı ürünlerin bitkisine dokunmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Della Miles’i Elbistan’da görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de: “Festival boyunca en çok izlenen sanatçılardandı, sahnesi muhteşemdi. Zaten çok söze gerek yok, o bir dünya yıldızı. Festival sonrası bir gününü de bizimle geçirip, kültürel değerlerimizle ilgilendiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şuanda dünyanın en büyük lavanta vadisindeyiz. Kahramanmaraş Elbistan Lavanta Vadisi dünyanın en büyük lavanta vadisidir. Bu anlamda en iddialı çalışmalardan bir tanesidir, bir milyon metre kare alanda yetiştirmeye çalıştığımız lavantalar inşallah kent ekonomisine çok büyük bir güç verecek. Elbistan’da endüstriyel üretim yapmayı hedefliyoruz. Della Miles bizi kırmayarak lavantanın tanıtımı noktasında da bizlerle beraber olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.