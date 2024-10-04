Direksiyon başına geçen Defne Şahin, aracının arka camına astığı "Acemi şoförüm, bana sövmeyin" yazılı notla, hem trafikteki diğer sürücülere gülümseten bir mesaj verdi hem de nezaketli olmanın önemine dikkat çekti.

Henüz araç kullanmaya yeni başlayan Şahin, şehir içi trafiğinde tecrübe kazanırken, sürücüler, bu sevimli notu fark edince korna çalmak yerine anlayış göstermeyi tercih etti. Defne Şahin’in bu yaratıcı not, Aksu tv sosyal medya hesabından hızla yayılarak büyük beğeni topladı.

Ancak notu görünce takdir edende oldu. Acemiysen trafiğe çıkma diyerek eleştirende ama o geri durmayarak trafikte nezaketli olunması gerektiğini aksu haber aracılığıyla bir kez daha hatırlattı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu