Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda sahne alan Açık Sahne Sanat Akademisi Kadın Korosu, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Fuar kapsamında sahneye çıkan koro, özenle seçilmiş repertuvarıyla izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Kadın korosunun performansı, fuar katılımcıları tarafından büyük beğeni toplarken, koro üyelerinin uyumu ve müzikal yetenekleri geceye damgasını vurdu. Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu konser, şehrin kültürel zenginliğine katkıda bulunarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.