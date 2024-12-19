Kahramanmaraş'ta 27 Haziran 2024 akşamı meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Irmak Çulha hayatını kaybetti. Kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan otomobil sürücüsü F.S.'nin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır yaralanan Çulha, KSÜ Tıp Fakültesi’nde iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından tutuklanan sürücü F.S., 4,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Ancak bu tahliye kararı, genç kızın ailesinin tepkisine yol açtı. Acılı anne Hanım Çulha, kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına isyan etti.

Irmak Çulha’nın, ailesi, yaşanan bu trajedinin adaletle sonuçlanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.