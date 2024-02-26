31 Mart’ta Yapılacak Olan Yerel Seçimlere Dair Takvim İşlerken Cumhur İttifakı Çağlayancerit İlçesi Seçim Bürosunun Açılışı Yapıldı.

Çağlayancerit İlçesinde Gerçekleştirilen Açılış Törenine Ak Parti Ve MHP Teşkilatları Ve Vatandaşlar Katılım Gösterdi.

Açılışta Birer Konuşma Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi.

Açılışta partililere seslenen AK Parti il Başkanı Cüneyt Doğan ve MHP il Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de vatandaşlardan destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de açılışa katılan vatandaşlara hitap ederek sözlerini şöyle sürdürdü.

Ayrıca Cumhur İttifakı Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Bıkmadan Usanmadan Çağlayancerit’e Hizmet İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Pro. Dr. Vahit Kirişci İse 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çok Büyük Bir Oy Oranıyla Sandıkları Patlatacaklarını İfade Etti.