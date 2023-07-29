Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından Türkoğlu Cezaevi'ne geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hafif hasar gören cezaevinde incelemelerde bulunan Tunç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde 11 ildeki 15 adliyenin ağır hasar gördüğünü anlattı.

Tunç, 11 cezaevinin de depremlerde ağır hasar aldığını, 12 bin tutuklu ve hükümlünün başka illere nakledildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevi'nin az hasarlı olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Tamiratları yapıldı, bitmek üzere. Buranın 2 bin 600 hükümlü ve tutuklu kapasitesi var. Ağustos ayı içerisinde buradaki tadilat bittikten sonra 2 bin 600 tutuklu ve hükümlü barındırılacak şekilde hazır vaziyete gelmek üzere." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, ayrıca açık cezaevi içindeki İşyurtları Kurumuna bağlı hükümlülerin meslek eğitimi alarak üretim yaptığı atölyeleri gezdi.

