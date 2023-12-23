Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elbistan'a 1802 kişi kapasiteli L tipi cezaevi kampüsü yapılacağını ve 2024 yılı yatırım programına teklif edildiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Elbistan'a yapılması planlanan cezaevi kampüsü ve personelin durumuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette değerlendirme yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elbistan'da yıkılan E tipi cezaevinin 3 katı kapasiteye sahip açık ve kapalı şeklinde L tipi cezaevi inşa edileceğini vurguladı.