Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Adana'dan geldi.

Buzluğun İçinden Bebek Cesedi Çıktı! Dehşet Veren Olay
Buzluğun İçinden Bebek Cesedi Çıktı! Dehşet Veren Olay
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AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.