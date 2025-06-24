Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Adana'dan geldi.
AFAD SON DAKİKA GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.
ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU
7 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Deprem anında bazı vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-06-24
Saat:07:09:40 TSİ
Enlem:38.02722 N
Boylam:36.17917 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/V4C62N3D2B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi