Miras Kavgası Kanlı Bitti

Olay, 9 Ağustos’ta Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı sebebiyle aralarında uzun süredir husumet bulunan M.A., yeğeni Mehmet A.’yı (38) beyzbol sopasıyla darbetti.

Polis Zanlıyı ve Aile Fertlerini Gözaltına Aldı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından şüpheli M.A.’yı yakaladı. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla zanlının ağabeyleri O.A. ve R.A. da gözaltına alındı.

Tutuklama Kararı Çıktı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Kamerada

9 Ağustos’ta meydana gelen saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Mehmet A., hastanedeki tedavisinin ardından dayısından şikayetçi oldu.