Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
İçeriği Görüntüle

Miras Kavgası Kanlı Bitti

Olay, 9 Ağustos’ta Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı sebebiyle aralarında uzun süredir husumet bulunan M.A., yeğeni Mehmet A.’yı (38) beyzbol sopasıyla darbetti.

Vlcsnap 2025 08 13 11H30M08S952

Polis Zanlıyı ve Aile Fertlerini Gözaltına Aldı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından şüpheli M.A.’yı yakaladı. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla zanlının ağabeyleri O.A. ve R.A. da gözaltına alındı.

Vlcsnap 2025 08 13 11H30M14S091

Tutuklama Kararı Çıktı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vlcsnap 2025 08 13 11H30M17S421

Olay Kamerada

9 Ağustos’ta meydana gelen saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Mehmet A., hastanedeki tedavisinin ardından dayısından şikayetçi oldu.