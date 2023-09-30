Mezar taşlarının temizlenmesi, yeşil alan işlemleri, çim biçme işlemleri, çiçek dikimleri, genel temizlik ve mezarlık girişi ile yolların düzenlenmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Adıyaman Yeni Mezarlıkta belediye ekipleri tarafından çevre düzenlemesi, bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde mezar taşlarının temizlenmesi, yeşil alan işlemleri, çim biçme işlemleri, çiçek dikimleri, genel temizlik ve mezarlık girişi ile yolların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yer alıyor.

Kent sakinlerinin ölen sevdiklerini daha bakımlı ve temiz bir ortamda ziyaret etmeleri için mezarlığı daha güzel ve düzenli bir yer haline getirmeyi hedeflediklerinden dolayı bu çalışmayı başlattıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Mezarlıklarımız, geçmişimize saygı gösterdiğimiz ve hatıralarımızı yaşattığımız yerlerdir. Bu nedenle buraların temiz, bakımlı ve düzenli olması son derece önemlidir" diye konuştu.