ADIYAMAN'da, 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan M.G., yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman merkezli Sakarya, Konya ve Denizli'de 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından 18 ayrı kaydı ile hakkında kesinleşmiş 52 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.G.'nin, Fatih Mahallesi'ndeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. M.G., ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

Kaynak: TRT HABER