Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde Nazım A. idaresindeki 02 AAE 834 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nazım A. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nazım A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.