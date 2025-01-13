İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde; Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 58 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 8 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 şahıs olmak üzere toplam 99 kişi yakalanarak

Bu çalışmalar esnasında; 57,04 gr Metamfetamin, 5,55 gr Esrar, 166,16 gr Sentetik Kannabinoid, 1932 adet Sentetik Ecza, 3500 kutu Makaron,9 adet ruhsatsız Tabanca, 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof ve 14 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 63 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 65 araca abartı egzozdan, 357 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.