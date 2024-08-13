Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü isimlerden biri olan Adrien Rabiot, henüz geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Juventus'tan ayrılan 29 yaşındaki Fransız futbolcunun hangi takıma gideceği hala belirsiz.

Galatasaray ile resmi temaslarda bulunan Rabiot, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili konuşan oyuncunun annesi ve aynı zamanda menajeri olan Mamma Veronique, "Bazı takımlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İlgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor." dedi.

KISA SÜREDE KARAR VERECEK

Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da Rabiot'u kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Fransız oyuncunun kısa süre içinde kararını vereceği ifade edildi.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus formasıyla 212 maça çıktı ve bu maçlarda 22 gol atıp 15 asist yaptı.