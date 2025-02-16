6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssünde incelemelerde bulunan Pehlivan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Daha sonra Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelerle bir araya geldi. Kırdök ailesini ziyaret eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pehlivan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kahramanmaraş’ta kırsal bölgeler de dahil olmak üzere toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuraları çekildi ve anahtar teslimleri yapıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla yaraları sarmak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı.

"Böyle büyük bir felaketin altından kalkmak ve yaraları sarmak ancak büyük bir dayanışma örneği ile mümkün olabilirdi." diyen Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu dayanışma örneğini Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, himayelerinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum teşkilatlarının ve bizatihi vatandaşlarımızın işbirliği ve dayanışmasıyla, destekleriyle bu süreç işlemeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada ise yaralar birer birer sarılıyor."

Depremin yaralarını sarma sürecinde konutların, iş yerlerinin yapım süreçlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan, konuşmasına şöyle devam etti:

"AFAD Başkanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün işbirliğinde, bugüne kadar toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün, bunların 149'u iş yeri şeklinde, inşaatı gerçekleştirilmiş durumda. Kahramanmaraş özelinde baktığımızda bugüne kadar kırsal da dahil toplam 34 bin 600 bağımsız bölümün kuraları çekildi, anahtar teslimi gerçekleştirildi ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Pehlivan, deprem sonrası yalnızca şehir merkezlerinde değil kırsal bölgelerde de konut projelerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Konutlar sosyal donatılarıyla beraber yapılıyor, yolları yapılıyor, altyapı hizmetleri yapılıyor. Bu hizmetler sadece şehir merkezlerinde değil kırsalda da gerçekleştiriliyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için yaklaşık 13 bin ahır yapımı ile ilgili de çalışmalar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin olumlu geri dönüşleri nedeniyle memnuniyet duyduğunu dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi. Bugün geldiğimiz noktada, elbette yapılacak işler hala var ama konutların önemli bir kısmının yapılmış olması, anahtarların teslim edilmiş olması ve bunun vatandaşımız nezdinde memnuniyete dönüşmüş olması, memnuniyetle karşılanmış olması, hepimizi, bu işleri takip eden bütün ekip olarak ayrıca memnun ediyor."