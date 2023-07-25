Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken sabah saatlerinde korkutan bir deprem daha geldi.

AFAD, Adana'da deprem olduğunu açıkladı.

Çevre şehirlerden hissedildi

Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.5 olarak kaydedildi.

Bir diğer yandan, depremin derinliği 11.27 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Metruk binada hasar

İlk belirlemelere göre, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada, deprem nedeniyle hasar meydana geldi.

Kısmen zarar gören ve kimsenin yaşamadığı bina çevresinde önlem alındı.

Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de küçük çaplı hasar oluştu.

"Olumsuz durum bulunmamaktadır"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

O paylaşımda şu ifadeler aktarıldı;

Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir.

"Can ve mal kaybı bilgisi yok"

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da son durumu paylaştı.

Karalar, şu cümleleri belirtti;

Merkez üssü Kozan ilçemiz olan 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"Beşik gibi sallandı"

Bir diğer yandan Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde kimi vatandaşlar valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alarak dışarı çıktı.

Depremi yaşayan Fatma Küra isimli vatandaş, “Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar hissedilmedi ancak çok korktum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları da deprem nedeniyle dışarı çıktı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kocavezir İş Merkezi çalışanları da panikle sokağa döküldü.