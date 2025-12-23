Program, Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programda Tayfun Temur, afetlere müdahalede sahada aktif rol üstlenen AFAD’ın görev ve sorumluluklarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

AFAD’ın; afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde koordinasyonu sağlayan temel kurum olduğunu vurgulayan Temur, özellikle Kahramanmaraş gibi afet riski yüksek illerde kurumun 7/24 esasına göre çalıştığını ifade etti.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sürecine de değinen Temur, AFAD’ın ilk andan itibaren arama-kurtarma, barınma, beslenme, sağlık ve koordinasyon görevlerini eş zamanlı yürüttüğünü belirtti.

Deprem sonrası vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çadır kentler ve konteyner kentlerin hızla kurulduğunu, bugün gelinen noktada ise kalıcı konutlara geçiş süreciyle birlikte bu alanların aşamalı olarak tahliye edildiğini aktardı.

Programda, Kahramanmaraş’taki hak sahipliği süreci, konut teslimlerindeki son durum, AFAD tarafından bugüne kadar yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile orta hasarlı binalarını güçlendiren vatandaşlara sağlanan ödemeler de detaylarıyla ele alındı. Temur, vatandaşların mağdur edilmemesi adına tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Deprem sonrası yaşanan ikincil afetlere yönelik alınan önlemler hakkında da bilgi veren Temur; heyelan, sel ve kaya düşmesi gibi risklere karşı sahada sürekli izleme ve müdahale çalışmaları yapıldığını belirtti.

Ayrıca ahır hak sahipliği bulunan vatandaşlar için yürütülen ahır yapım süreçlerine ilişkin son durumu da kamuoyuyla paylaştı.

Program sonunda Tayfun Temur, afetlere karşı toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek, vatandaşları AFAD gönüllülüğü ve afet bilinci eğitimlerine katılmaya davet etti.