Bu çerçevede 22 Aralık 2025 tarihinde, Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi Zabıta ekipleri i tarafından il genelinde denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Onikişubat ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde kurulan yöresel ürünler etkinlik alanındaki stantlar mercek altına alındı.

Tarım İl Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılan resmî kontrollerde; gıda güvenilirliğini kaybettiği, izlenebilirliği sağlanamayan, etiketsiz ve halk sağlığını tehdit eden ürünler tespit edildi.

Mevzuata aykırı olduğu belirlenen kilolarca sucuk başta olmak üzere çeşitli ürünlere el konularak imha işlemi gerçekleştirildi, sorumlular hakkında ise gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Gıda güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikâyetin Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı. Kahramanmaraş genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetim seferberliğinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.