Afşin Belediyesi'nden açıklama :

''Afşin Belediyesi olarak Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Çukurova Bölgesi'nde, düzenlenen 1. Akdeniz Bienali'nde ev sahiplerinden biri olma mutluluğunu yaşıyoruz! Bienal, başta Akdeniz Bölgesi ülkeleri olmak üzere, belki de hem dünyada hem Türkiye'de ilk ve tek örnek olarak kadim bir tarihe sahip Çukurova bölgesinin 5 ilinde birden aynı anda ve uluslararası olarak düzenlenmektedir.''

''Afşin Belediyesi olarak böylesine önemli bir organizasyonun parçası olduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat Depremi'nden sonra yaralarımızın sarılması için kültür ve sanatın önemine ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu topraklarda yaşanmış olan hikayeleri anlatmaya hep devam edeceğimize söz veriyoruz! 1. Akdeniz Bienali Çağdaş Sanat organizasyonumuz bölgemize hayırlı uğurlu olsun.''