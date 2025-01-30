Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansta Yazar Nurullah Genç “Kelimenin Esrarı” söyleşinde kitapseverler ile bir araya geldi. İnsanın kullandığı kelimelerin o insanın göstergesi olduğunu ifade eden Nurullah Genç, insanın gösterilerek dil öğrendiğini, onun için kelimenin bir gösterge olduğunu, göstergesi yanlış ve olumsuz olan bir insanın güzel bir tasvir yapamayacağını ifade etti.

Nurullah Genç, ilgiyle izlenen söyleşisinde meselenin kelimeye hizmet etmek olduğunu bahsetti. “Tüm mesela aslında kelimeye hizmet etmektir. Ama hangi kelimeye? Kelamın hangisine hizmet edeceğiz? Bunu da anlamamız gerekiyor” diyen yazar Genç şöyle konuştu: “Sadece kelimeyi eskilerin söylediği şekliyle

Kelime-i Tayyibe haline getirdiğimizde bu ülkenin değiştiğini görürsünüz. Kelimei Tayyibe güzel kelime demektir. Her birimiz güzel kelimenin peşinde koşalım sadece. Güzel olmayan hiç bir şeyi dile getirmeyelim. Çünkü kelime insanın göstergesidir. Çocuklar dil öğrenirken göstergeler şeklinde öğrenir. Bak bu kuş deriz. Bak gülüyor deriz. Gülme hareketini gösteririz. Göstererek öğretiriz dili. Onun için kelime bir göstergedir. Göstergeleri yanlış olanların, göstergeleri olumsuz olanların, güzel bir tasvir yapmaları imkânsızdır. Yanlış gösterge seçerek çocuklarını büyüten ailelerin, düzgün çocuklar yetiştirmesi imkânsızdır. Küfür sözü ile büyüyen çocuğun, büyüdüğünde annesine, babasına ve büyüklerine küfür etmesi ilginç karşılanmamalıdır.”

Afşinlilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Koray Kıraç, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Kuş, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, Afşin Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Yeşilkaynak, Afşin Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nurettin Koca, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Aydemir, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Karabulut, Vergi Dairesi Müdürü İbrahim Abanoz, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hazret Karakaş, Devlet Hastanesi Başhekimi Fikri Şirin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Bekir Sıtkı Can ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin sonunda Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Prof. Dr. Nurullah Genç’e çiçek takdim etti. Kitapseverler ise yazarın kitaplarını imzalatarak, hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu